Tom Morello fra Rage Against the Machine gir ut en låt for Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV fortsetter å være utrolig populært, ikke minst takket være det faktum at Square Enix stadig utvider spillet med relevant innhold som gjør at det føles friskt. Og det kommer de tydeligvis til å fortsette med, når de nå overrasker oss med et musikalsk samarbeid.

Gjennom Bluesky har det blitt annonsert at den legendariske Rage Against the Machine-gitaristen Tom Morello har samarbeidet med Final Fantasy XIV -komponisten Masayoshi Soken om å gi ut en låt. Soken sies å være en stor fan av Rage Against the Machine, noe som er grunnen til at Morello ønsket å gjøre dette, og vi kan se frem til å høre resultatet allerede i neste uke (17. desember).

Morello sier selv i et kort videoklipp at han "ønsket å lage en absolutt rockende banger av en låt som skulle speile energien og styrken i dette spillet", så ikke forvent klassisk japansk rollespillmusikk. Sjekk ut Bluesky-innlegget nedenfor, der Morello forteller oss mer om samarbeidet og lar oss lytte til en kort snutt.