Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Final Fantasy XIV

Tom Morello fra Rage Against the Machine gir ut en låt for Final Fantasy XIV

Som du kanskje forventer, er dette ikke den typiske J-RPG-lyden, og du kan definitivt høre at denne bangeren er komponert av The Nightwatchman.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Final Fantasy XIV fortsetter å være utrolig populært, ikke minst takket være det faktum at Square Enix stadig utvider spillet med relevant innhold som gjør at det føles friskt. Og det kommer de tydeligvis til å fortsette med, når de nå overrasker oss med et musikalsk samarbeid.

Gjennom Bluesky har det blitt annonsert at den legendariske Rage Against the Machine-gitaristen Tom Morello har samarbeidet med Final Fantasy XIV -komponisten Masayoshi Soken om å gi ut en låt. Soken sies å være en stor fan av Rage Against the Machine, noe som er grunnen til at Morello ønsket å gjøre dette, og vi kan se frem til å høre resultatet allerede i neste uke (17. desember).

Morello sier selv i et kort videoklipp at han "ønsket å lage en absolutt rockende banger av en låt som skulle speile energien og styrken i dette spillet", så ikke forvent klassisk japansk rollespillmusikk. Sjekk ut Bluesky-innlegget nedenfor, der Morello forteller oss mer om samarbeidet og lar oss lytte til en kort snutt.

Relaterte tekster



Loading next content