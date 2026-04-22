Tom Pidcock vinner første etappe mindre enn én måned etter at han falt utfor en kløft

Den britiske syklisten Tom Pidcock har vunnet sin første etappe mindre enn én måned etter en krasj i Spania, i Volta a Catalunya, hvor han falt ned i en kløft etter å ha feilbedømt en sving, et fall han beskrev som en "skrekkvelte". Det skjedde 28. mars; mindre enn en måned senere har han vunnet igjen, og sier han føler seg "bedre enn bra".

"Jeg sliter... vel, jeg har slitt. I den første klatringen ble jeg droppet og kom meg akkurat over toppen. Så ja, det føles enda bedre enn normalt å vinne. Gutta satset 100 prosent på meg, noe som er superfint, med tanke på at det ikke var åpenbart at jeg ville være der for å fullføre det, sa Pidcock (26) etter den tredje etappen av Tour of the Alps i Arco, en kommune i Trentino-Alto i Italia, via Cycling Weekly.

Pidcock, som ble nummer tre i La Vuelta a España i fjor og nummer to i den siste utgaven av Milano-Sanremo, vant klassikeren Milano-Torino den 18. mars. Han er også dobbel olympisk mester i terrengsykling, og skal neste helg delta i Liege-Bastogne-Liege "Monument"-rittet.