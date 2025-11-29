Tom Stoppard har gått bort, 88 år gammel

HQ

Tom Stoppard, dramatikeren som med sine blendende ordspill og oppfinnsomme strukturer har omformet britisk teater i mer enn et halvt århundre, er død i sitt hjem i Dorset, 88 år gammel, opplyste hans agent lørdag. Dødsårsaken ble ikke umiddelbart offentliggjort.

Stoppard ble først berømt med Rosenkrantz og Gyldenstern er død, gjennombruddet fra 1966 som "snudde Shakespeare på hodet" og gjorde en ung, lite kjent forfatter til en verdenssensasjon. Stykket gikk raskt fra Edinburgh Fringe til National Theatre og videre til Broadway.

Scene, film og radio

I løpet av de neste tiårene arbeidet Stoppard med teater, film og radio, og utforsket emner fra matematikk og kaosteori til journalistikk og jødisk identitet. Hans siste skuespill, Leopoldstadt (2020), tok utgangspunkt i hans gjenoppdagelse av sin egen families historie og tapet av jødiske slektninger i Holocaust.

I løpet av karrieren mottok han fem Tony-priser for beste teaterstykke, en Oscar for å ha vært med på å skrive Shakespeare in Love og en ridderorden. Hans innflytelse kom til og med inn i ordboken: "Stoppardian" ble brukt for å beskrive hans særegne blanding av intellektuell lekenhet og emosjonell understrøm.

Født Tomas Straussler i 1937 i det som i dag er Tsjekkia, flyktet han fra nazistene som barn og bosatte seg senere i Storbritannia, der han begynte som journalist før han vendte seg til teatret. Stoppard gikk fra å være reporter til å bli en av Storbritannias mest anerkjente dramatikere. Han etterlater seg sin kone, Sabrina Guinness, og sine fire sønner.