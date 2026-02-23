Tomás Martín Etcheverry vinner endelig en ATP-tittel for Argentina i Rio Open

HQ

Rio Open i Rio de Janeiro, den største ATP-turneringen i Sør-Amerika (den eneste ATP 500-turneringen) og for øyeblikket den eneste ATP-turneringen i Brasil, ble vunnet av argentineren Tomás Martín Etcheverry, som beseiret chileneren Alejandro Tabilo i en tre timer lang episk kamp med 6-3, 6-7 (3) og 4-6.

Tomás Martín Etcheverry, 26 år gammel, klatrer til 33. plass på ATP-rankingen, som den andre argentineren etter Francisco Cerúndolo, selv om han ikke forbedrer sin beste plassering noensinne, som nr. 27 i verden, oppnådd i februar 2024.

Etter tre andre finaler, alle i ATP 250-turneringer på grus i Santiago de Chile, Houston og Lyon, vinner Etcheverry endelig en ATP-tittel. På veien dit slo han den tsjekkiske spilleren Vit Kopriva, mens Tabilo hadde slått peruaneren Ignacio Buse.

Toppseedede spillere som Joao Fonseca og Matteo Berrettini hadde blitt slått tidligere i Rio Open. Fonseca oppnådde imidlertid en dobbeltseier med Marcelo Melo. Denne turneringen, som innleder grussesongen tidlig, ble lansert i 2014, da Rafa Nadal tok den første tittelen. Rio Open var også en kort periode en WTA 500-turnering, bare mellom 2014 og 2016.