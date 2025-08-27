Gamereactor

Tusenvis samles i Spania for verdens mest berømte matkamp

Tomatina gjør Buñol rød i anledning 80-årsjubileet.

Siste nytt om Spania. Onsdag druknet Buñol nok en gang i rødt da festdeltakerne markerte den 80. utgaven av La Tomatina, den ikoniske tomatkasterfestivalen i Øst-Spania og verdens mest berømte matkamp.

I en time ble gatene forvandlet til elver av fruktkjøtt da besøkende fra hele verden kastet lastebillass med overmodne tomater, knuste og slynget 120 tonn av frukten, til ære for en tradisjon som begynte med et håndgemeng mellom lokale tenåringer på 1940-tallet.

Vernebriller, musikk og latter satte tonen for et arrangement som markerte 80-årsjubileet. Arrangørene understreket at tomatene var dyrket utelukkende for dette formålet, og gjorde det som kunne virke som avfall, til et av Spanias mest fargerike skue.

BUNOL, SPANIA - 30. AUGUST 2018: Slaget om tomatene. La Tomatina-festivalen der folk slåss med tomater på gaten // Shutterstock

