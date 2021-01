Tomb Raider blir Netflix-serie

Du ser på Annonser

I går skrev jeg altså om at den kommende Tomb Raider-filmen har fått ny regissør, men nyhetene om Lara Croft sitt univers stopper ikke der.

Nå forteller Netflix at de lager en animeserie sammen med Legendary som skal avsløre hva som skjer med Lara etter den nyeste Tomb Raider-trilogien. Utenom det får vi bare vi at serien skrives av relativt ukjente Tasha Huo, som Netflix tydeligvis har sansen for siden hun også har ansvaret for The Witcher: Blood Orange-miniserien selskapet jobber på.