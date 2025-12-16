Tomb Raider: Catalyst krever ingen kjennskap til serien

HQ

Det var store forventninger til å se Lara Croft på fredagens The Game Awards etter at det på forhånd var bekreftet at vi ville få vite mer om hennes fremtid på arrangementet. Og det gjorde vi. Mye mer, faktisk. Det viste seg at det ikke bare er ett spill på gang, men to.

Under et pressearrangement her om dagen ble det anledning til å spørre Crystal Dynamics om disse spillene (takk Polygon), og diskusjonen gikk blant annet på om man trenger bakgrunnsinformasjon for å forstå det kommende Tomb Raider: Catalyst, som vil fortsette historien om et av spillverdenens største ikoner. Må man være Lara Croft-ekspert, ha spilt spillene, fulgt Netflix-serien og sett filmene for å kunne sette pris på handlingen? Svaret er heldigvis nei, det kreves ingen forkunnskaper, og studiosjef Scot Amos forklarer:

"Dette er det lengste punktet i [Laras] karriere, det er her hun er akkurat nå. Så dette er et flott tidspunkt for de gamle fansen til å spørre: "Hva blir det neste for Lara Croft? For nye fans har vi designet Catalyst slik at spillerne kan hoppe inn i det med en gang og fortsette med eventyrene hennes som de er. Det kreves ingen hjemmelekser."

Men hvis du har spilt de tidligere spillene, vil det være noen ekstra godbiter å glede seg over:

"Du kan hoppe rett inn i Catalyst og føle dette komplette eventyret fra topp til tå og forstå historien og karakterene uten å måtte kjenne til noe av forhistorien. Og så er det selvfølgelig viktig å kunne tilfredsstille behovene til folk som har vært fans i lang tid, samtidig som vi får nye spillere til å hoppe inn og oppleve det."

Kort sagt høres det ut som om det vil være en god inngangsport for alle som ønsker å oppleve Tomb Raider i 2027, men allerede i 2026 kommer Tomb Raider: Legacy of Atlantis, som er en slags nytolkning og reboot av det første spillet i serien. Dette er derfor en gylden mulighet til å gjøre seg klar for Catalyst, et eventyr som Amos beskriver som "det største Tomb Raider vi har laget til dags dato."