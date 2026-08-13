Tomb Raider: Catalyst Lanseringsvinduet er blitt innsnevret
Det ser ut til at vi kan forvente at Laras nye eventyr starter en gang mellom 1. april og 31. desember 2028.
Vi vet allerede at Lara Croft er tilbake neste år, da «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» lanseres på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X den 12. februar. Vi vet imidlertid også at Croft har større planer enn det, for hun har også et helt nytt eventyr på gang, med tittelen « Tomb Raider: Catalyst.
Det sistnevnte ble nylig utsatt til 2028, og nå har vi, takket være Embracer Groups kvartalsrapport, fått en avklaring som gir et mer nøyaktig bilde av utgivelsesdatoen. I rapporten kan vi lese (via Tomb Raider Chronicles):
«Embracer Group har publisert sin delårsrapport for første kvartal i regnskapsåret 2026/27, der utgivelsesperioden for Tomb Raider Catalyst bekreftes. Ifølge rapporten forventes det neste hovedspillet i Tomb Raider-serien fra Crystal Dynamics å lanseres i regnskapsåret 2027/28. Siden Embracers regnskapsår løper fra 1. april til 31. mars, plasserer dette Catalysts forventede utgivelsesperiode mellom 1. april 2027 og 31. mars 2028.»
Kort sagt vil « Tomb Raider: Catalyst bli utgitt mellom 1. april 2028 og 31. mars 2029. Og forutsatt at utgivelsen fortsatt er planlagt til kalenderåret 2028, betyr det at spillet vil lanseres i løpet av en av de ni siste månedene av året.
Den opprinnelige planen var at «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» skulle ha premiere i 2026, men «Grand Theft Auto VI» og den kommende TV-serien bidro sannsynligvis til at Amazon Game Studios endret planene, mens « Tomb Raider: Catalyst ble utsatt til året etter, og nå vet vi litt mer om når det kommer.