Tomb Raider: Catalyst Lanseringsvinduet er blitt innsnevret

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Vi vet allerede at Lara Croft er tilbake neste år, da «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» lanseres på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X den 12. februar. Vi vet imidlertid også at Croft har større planer enn det, for hun har også et helt nytt eventyr på gang, med tittelen « Tomb Raider: Catalyst.

Det sistnevnte ble nylig utsatt til 2028, og nå har vi, takket være Embracer Groups kvartalsrapport, fått en avklaring som gir et mer nøyaktig bilde av utgivelsesdatoen. I rapporten kan vi lese (via Tomb Raider Chronicles):

«Embracer Group har publisert sin delårsrapport for første kvartal i regnskapsåret 2026/27, der utgivelsesperioden for Tomb Raider Catalyst bekreftes. Ifølge rapporten forventes det neste hovedspillet i Tomb Raider-serien fra Crystal Dynamics å lanseres i regnskapsåret 2027/28. Siden Embracers regnskapsår løper fra 1. april til 31. mars, plasserer dette Catalysts forventede utgivelsesperiode mellom 1. april 2027 og 31. mars 2028.»

Kort sagt vil « Tomb Raider: Catalyst bli utgitt mellom 1. april 2028 og 31. mars 2029. Og forutsatt at utgivelsen fortsatt er planlagt til kalenderåret 2028, betyr det at spillet vil lanseres i løpet av en av de ni siste månedene av året.

Den opprinnelige planen var at «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» skulle ha premiere i 2026, men «Grand Theft Auto VI» og den kommende TV-serien bidro sannsynligvis til at Amazon Game Studios endret planene, mens « Tomb Raider: Catalyst ble utsatt til året etter, og nå vet vi litt mer om når det kommer.