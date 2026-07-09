Tomb Raider: «Definitive Edition» får ny fysisk utgave til Nintendo Switch 2

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Akkurat når vi alle sørger over slutten på fysiske spill, kommer Limited Run Games tilbake og minner oss om at fysiske medier fortsatt har en plass et eller annet sted. En ny utgave av « Tomb Raider fra 2013 lanseres nå på Nintendo Switch 2, til ære for Lara Crofts opprinnelseshistorie og den første delen i den kritikerroste «Survivor»-trilogien.

Crystal Dynamics’ klassiker får en Standard- og en Collector’s Edition for Nintendo Switch 2 via Limited Run Games. Standard-utgaven koster 49,99 dollar og inkluderer en fysisk kopi av spillet, samt et eksklusivt spillhefte. Collector's Edition er litt dyrere, til 79,99 dollar, men gir deg et stålveske, en nøkkelring med en øks, et kart over Yamatai, en CD med spillets lydspor og en flott eske å oppbevare det hele i.

Begge disse nye fysiske versjonene av « Tomb Raider: Definitive Edition» kan forhåndsbestilles nå på nettstedet til Limited Run Games, og er for øyeblikket i forproduksjon. Forhåndsbestillinger er åpne frem til 2. august, og etter det vil du sannsynligvis måtte vente en stund før du får spillet i hendene. Bestillinger av Standard Edition skal sendes ut mellom 1. november og 31. desember i år, mens bestillinger av Collector's Edition ikke kommer før i april til juni neste år.