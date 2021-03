Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy lekket via Microsoft Store

Du ser på Annonser

Det er ikke noe nytt at spill i samme serie samles i en pakke som kommer med alt av ekstrainnhold til en gunstig pris, og det er akkurat det som later til å skje med den seneste Tomb Raider-trilogien utviklet av Crystal Dynamics (og Eidos Montreal).

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ble lekket i helgen via Microsoft Store, og ser ut til å lanseres allerede 18. mars. Her inngår Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider, samt alle utvidelser til de tre spillene.

"Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy is the complete edition of the award-winning Tomb Raider origin games. This collection contains all the definitive edition content from each critically acclaimed prequel title—Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, and Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition."

Ingenting tyder på at denne samlingen byr på noen oppgraderinger til de nye konsollene.

Denne pakken kommer i sammenheng med seriens 25-årsjubileum, og det er sikkert ikke den eneste lanseringen de har planlagt.