Tomb Raider feirer 30-årsjubileum med et stilig samarbeid med Gunnar Optiks
Det nyeste samarbeidet fra brillemerket bringer Lara Crofts ikoniske solbriller på markedet.
Når vi tenker på alle de ikoniske spillfigurene som bruker solbriller, er det få som kommer i nærheten av å være like minneverdige som Lara Croft og hennes upåklagelige solbriller. De stilige solbrillene som pryder Laras ansikt har vært med i flere spillgenerasjoner, og imponerte oss nylig da Sophie Turner viste dem frem i et fotoshoot der hun presenterte sin rolle som den navngivende Tomb Raider i Amazon-TV-serien.
Nå har Gunnar Optiks avslørt et nytt par spillbriller inspirert av Lara Croft og alle hennes gravplyndringsopplevelser. Tomb Raider Croft-brillene, som kommer i fire fargetoner – Amber, Amber Max, Amber Sun Shift og Sun – er utviklet i samarbeid med Tomb Raider-utvikleren Crystal Dynamics. De har en rund silhuett, bronsefargede detaljer og rammer i rustfritt stål, i tillegg til Gunnars teknologi for å blokkere blått lys.
I tillegg til selve brillene følger det med hvert par Tomb Raider Croft Glasses egne unike samleobjekter, blant annet en Xian-dolk-pin i begrenset opplag, samt et spesielt etui, rengjøringsklut og oppbevaringspose.