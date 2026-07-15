Tomb Raider feirer 30-årsjubileum med et stilig samarbeid med Gunnar Optiks

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Når vi tenker på alle de ikoniske spillfigurene som bruker solbriller, er det få som kommer i nærheten av å være like minneverdige som Lara Croft og hennes upåklagelige solbriller. De stilige solbrillene som pryder Laras ansikt har vært med i flere spillgenerasjoner, og imponerte oss nylig da Sophie Turner viste dem frem i et fotoshoot der hun presenterte sin rolle som den navngivende Tomb Raider i Amazon-TV-serien.

Nå har Gunnar Optiks avslørt et nytt par spillbriller inspirert av Lara Croft og alle hennes gravplyndringsopplevelser. Tomb Raider Croft-brillene, som kommer i fire fargetoner – Amber, Amber Max, Amber Sun Shift og Sun – er utviklet i samarbeid med Tomb Raider-utvikleren Crystal Dynamics. De har en rund silhuett, bronsefargede detaljer og rammer i rustfritt stål, i tillegg til Gunnars teknologi for å blokkere blått lys.

I tillegg til selve brillene følger det med hvert par Tomb Raider Croft Glasses egne unike samleobjekter, blant annet en Xian-dolk-pin i begrenset opplag, samt et spesielt etui, rengjøringsklut og oppbevaringspose.