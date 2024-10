Tomb Raider IV-VI Remastered kunngjort

HQ

Tidligere i år kom Lara Croft tilbake med en remastret versjon av de tre første eventyrene hennes på PS1, Tomb Raider I-III Remastered. Tre klassiske actioneventyrspill som riktignok ikke har eldes godt, men som er morsommere nå takket være moderne kontroller og forfinet grafikk.

Aspyr fortsetter jobben, og har kunngjort Tomb Raider IV-VI Remastered, nok en samling, denne gangen med følgende spill i serien: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles og Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Det fjerde og femte spillet ble utgitt til PS1, men The Angel of Darkness var Lara Crofts første eventyr på PS2, og ble utgitt i 2003. Det var også Core Designs siste Tomb Raider-spill, og ble dårlig mottatt av kritikerne, noe som gjorde at serien ble satt på vent til den første rebooten i 2006, Tomb Raider Legend, laget av Crystal Dynamics.

Enten du likte det eller hatet det, er det gode nyheter at disse spillene også kommer til å bli utgitt på moderne plattformer, med remastret grafikk, moderne kontroller som kan tilpasses, helsestolper for sjefer, mer enn 150 trofeer og fotomodus.

Tomb Raider IV-VI lanseres 14. februar 2025 på PS5, PS4, Xbox, Switch og PC, nøyaktig ett år etter den andre trilogien.