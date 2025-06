Tomb Raider kan bli utgitt samtidig som Grand Theft Auto VI

HQ

Det neste Tomb Raider-spillet kan være nærmere lansering enn vi tror, og nye rykter antyder at Crystal Dynamics for tiden jobber hardt for å finjustere de siste delene av prosjektet, som internt er kjent som Black Diamond. Hvis alt går etter planen, hevdes det at Laras nye eventyr kan slippes i mai neste år. Dette betyr også at det risikerer å kollidere med Grand Theft Auto VI.

I et nå slettet innlegg på Reddit kunne du lese :

"Det neste hovedspillet er for tiden rettet mot en utgivelse i mai 2026 (Grand Theft Auto VI kan føre til en forsinkelse eller en måned med tidlig utgivelse). Et fanarrangement er planlagt 14. februar 2026 for å feire franchisens 30-årsjubileum, hvor et første blikk på tittelen forventes".

Med andre ord, hvis dette stemmer, kan vi få en første titt og smakebit tidlig neste år, sammen med en tidligere planlagt remaster av gamle Tomb Raider -favoritter: en trilogi bestående av Legend, Anniversary, og Underworld den 14. februar.

Gleder du deg til den nye Tomb Raider?