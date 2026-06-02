Tomb Raider: Legacy of Atlantis angivelig forsinket til 2027

HQ

Det ser ut til at Miss Crofts planlagte comeback kan bli forsinket litt lenger enn forventet. Ifølge flere troverdige kilder har utgivelsen av Tomb Raider: Legacy of Atlantis blitt skjøvet tilbake til tidlig neste år.

Spillet, som opprinnelig ble avduket på The Game Awards i fjor, var satt til å bli utgitt i år, men ifølge de siste rapportene er den nye utgivelsesdatoen nå februar 2027. Ryktene er basert på informasjon fra flere forskjellige forhandlere, inkludert Amazon, som har oppført spillet som en forhåndsbestilling med en utgivelsesdato 10. februar.

En av de mulige årsakene til forsinkelsen er det utrolig fullpakkede høstprogrammet, der blant annet Grand Theft Auto VI forventes å dominere og feie bordet når det gjelder salg. Kort sagt, stort sett nøyaktig det samme som skjedde med Fable, som vi nylig rapporterte om.

Hadde du gledet deg til å spille Legacy of Atlantis i år, eller er det greit for deg at spillet nå slippes tidlig i 2027?