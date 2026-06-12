Tomb Raider: Legacy of Atlantis anser Survivor-trilogien som kanon

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis tar oss tilbake til det som ligner mye på den originale Lara Croft som fansen vokste opp med. Det er tross alt en nyinnspilling av det originale spillet, men det betyr ikke at Crystal Dynamics kaster bort alt arbeidet de har gjort tidligere.

I et intervju med IGN sa Crystal Dynamics' opplevelsesdirektør Jeff Adams at dette er "den samme Lara", og at vi bare møter henne på et annet punkt i karrieren hennes. Siden Survivor-trilogien fungerte som en større opprinnelseshistorie for Lara, vil dette nye spillet ta henne opp som en erfaren Tomb Raider, med mye mer selvtillit og stil i personligheten.

Hvis Legacy of Atlantis skal bli en del av kanon i Survivor-trilogien, kan vi forestille oss at det nye Tomb Raider: Catalyst vil tilby en lignende fortsettelse av den historien. Legacy of Atlantis er i seg selv et frittstående eventyr, men med tanke på at Crystal Dynamics har et annet Tomb Raider-spill som foreløpig er planlagt for utgivelse i 2027, ville det ikke skade at de var sammenkoblet på en eller annen måte.