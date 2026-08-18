Tomb Raider: Legacy of Atlantis avslører en omfattende oppgradering av kampsystemet i ny trailer

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Når man har å gjøre med en karakter som Lara Croft, som har en så rik historie bak seg, er det visse forventninger fra spillerne. Disse går utover at spillerne ønsker å se tank-toppen, de korte shortsen og lårhylstrene. De vil se Lara med to pistoler i hendene, snurre rundt i luften og ta opp kampen mot alle slags fantastiske fiender.

Utviklerne hos Crystal Dynamics og Flying Wild Hog Studios forsto dette, og i en ny trailer for « Tomb Raider: Legacy of Atlantis forklarte de hvordan nyinnspillingen tar ideer fra originalen og tilpasser dem bedre til dagens «Tomb Raider». Raul Siqueira, spillets regissør, forklarte at selv om spillet fremdeles lar deg snurre rundt som om det ikke finnes noen morgendag, er disse kule bevegelsene avhengige av et «Focus»-system. Når du påfører skade, tar skade eller unnviker, bygger du opp Focus.

I likhet med «Deadeye» fra Red Dead Redemption 2 lar «Focus» deg bremse tiden når du bruker det. Dette gjør det også mulig for Lara å vise frem sine akrobatiske ferdigheter. Når du ikke bruker «Focus», vil du sannsynligvis skyte med Laras ikoniske doble pistoler, men det finnes fire våpen i spillet du kan velge mellom. I tillegg til pistolene finnes det et haglegevær, en maskinpistol og et stormgevær, som hver er ment å brukes på forskjellige avstander, slik at du kan skape litt variasjon i kampene dine.

Utover måten du dreper fiendene dine på, tilbyr spillet også nye måter å utvikle Lara som karakter på. Det finnes et ferdighetstre, akkurat som i «Survivor»-trilogien, samt en liste over urter som lar deg brygge potions for å få styrkeforbedringer.

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis lanseres 12. februar 2027 for Xbox Series X/S, PS5 og PC.