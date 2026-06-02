Tomb Raider: Legacy of Atlantis bekrefter utsettelse til februar i lovende gameplaytrailer

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Rett før State of Play startet i kveld begynte det å svirre rykter om at Tomb Raider: Legacy of Atlantis ville gi avkall på planene om en lansering i 2026, og i stedet foretrekke en forsinkelse til februar 2027. Dette har nå blitt bekreftet.

På Sony-showet ble nyinnspillingen av Lara Crofts første eventyr vist frem og vi fikk se massevis av gameplay med at Lara overlever kollapsende broer, forræderske mennesker og kjøttetende dinosaurer, alt sammen i fantastisk grafikk som gjør det veldig, veldig klart at dette er en førsteklasses nyinnspilling.

Men ja, gameplayet ble avsluttet med bekreftelsen på at Tomb Raider: Legacy of Atlantis faktisk blir forsinket og ikke lenger vil lanseres i 2026, men i stedet lanseres 12. februar 2027.

Sjekk ut den nye traileren for spillet nedenfor, og når det gjelder ytterligere nyheter, har vi blitt informert om at forhåndsbestillinger nå er åpne, og at det vil være to utgaver av tittelen å kjøpe. Det vil være en $ 59.99 Standard Edition og også en $ 69.99 Deluxe Edition som også inkluderer 48-timers Early Access-debut, en "post-launch DLC story pack", og en Parisian Fugitive antrekk.