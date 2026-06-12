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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bruker generativ AI

Men til tross for at utviklerne innrømmer at de bruker "AI som et verktøy som kan hjelpe teamet vårt med å finne de riktige svarene raskere", hevder de at "det endelige spillet vil være laget av mennesker".

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Å dømme etter sosiale medier, spillfora og kommentarfeltet på Gamereactor er det ikke stor etterspørsel etter AI-genererte spill. Dette har ført til at utallige utviklere har distansert seg fra teknologien og insisterer på at spillene deres er utviklet for hånd. Bare i går rapporterte vi at The Coalition, studioet bak det kommende « Gears of War: E-Day », har bekreftet at spillet ble utviklet helt uten AI.

Men ikke alle tror på dette. Ubisoft investerer allerede tungt i bruk av AI i ulike former, Sega innrømmet nylig noe AI-utvikling i « Crazy Taxi: World Tour », og nå slutter også Crystal Dynamics seg til denne gruppen. I et intervju med Polygon sier opplevelsesdirektør Jeff Adams at de bruker AI i utviklingen av det kommende Tomb Raider: Legacy of Atlantis:

"Hos Crystal Dynamics ser vi på AI som et verktøy som kan hjelpe teamet vårt med å finne de riktige svarene raskere. I den tidlige fasen av nivåutviklingen kan vi ha en idé om et objekt i spillet. Men vi er kanskje ikke sikre på om vi vil bruke tid på å få utviklerne til å bygge det. Det vi kan gjøre er å bruke et generativt AI-verktøy for å visualisere det i verden.

Hvis det fungerer, kan vi flytte det inn i vår tradisjonelle arbeidsflyt. Derfra kan teamet utforme konseptet og bygge det. Til slutt vil hele det ferdige produktet i det endelige spillet være laget av mennesker. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for teamet vårt å kunne skape opplevelser av høy kvalitet. Det er det fansen fortjener."

Som forventet er det allerede en heftig debatt om det virkelig er mulig å inkludere en ingrediens i deigen, for så å hevde at den ble fjernet like før den gikk i ovnen, og at det ferdige produktet derfor ikke inneholder den ingrediensen.

Hvis tittelen ble utviklet ved hjelp av AI, er det virkelig mulig å hevde til slutt at det ferdige spillet ble skapt utelukkende av mennesker, hva tror du?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis bruker generativ AI

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bruker generativ AI
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Men til tross for at utviklerne innrømmer at de bruker "AI som et verktøy som kan hjelpe teamet vårt med å finne de riktige svarene raskere", hevder de at "det endelige spillet vil være laget av mennesker".



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