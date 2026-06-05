Tomb Raider: Legacy of Atlantis sine PC-spesifikasjoner avslørt

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis har sin utgivelsesdato, og selv om det er litt senere enn vi først hadde forventet, betyr det at vi nå offisielt teller ned mot 12. februar 2027. I forkant av lanseringen gir Crystal Dynamics og Flying Wild Hog Studios oss god tid til å gjøre PC-ene våre klare, ettersom de har avslørt spillets offisielle minimums- og anbefalte PC-krav.

Det er ingen nikk til ønsket bildefrekvens eller oppløsning her, så vi vet ikke hvilken ytelse du får med de ønskede spesifikasjonene, men minimumskravene er virkelig ikke for krevende. For både minimum og anbefalt trenger du 16 GB RAM og 80 GB tilgjengelig plass, uten en referanse til at en SSD er viktig. For minimumsspesifikasjoner trenger du en Intel i5-8600/AMD Ryzen 5 3600 CPU og en GTX 1070 (8 GB)/RTX 2060 Super/AMD RX 5700 GPU. 1070 er et 10 år gammelt kort, og det viser at Tomb Raider: Legacy of Atlantis gjør alt de kan for å bringe Laras nyeste eventyr til så mange PC-er som mulig.

Minimumsspesifikasjonene er ikke langt unna minimumskravene for Shadow of the Tomb Raider, det siste hovedspillet som ble gitt ut av Crystal Dynamics, da det krevde et GTX 1050, eller et GTX 1060 for den anbefalte versjonen. Likevel ser grafikken i Legacy of Atlantis ut til å være kraftig forbedret, og vi er sikre på å se det hvis vi øker PC-en vår til spillets anbefalte spesifikasjoner, som krever en Intel i7-9700K/AMD Ryzen 5 5600X CPU og en RTX 3080/AMD RX 6800 XT GPU.

Siden det fortsatt er et år igjen til vi får hendene på Tomb Raider: Legacy of Atlantis, vil vi sannsynligvis få flere detaljer om disse spesifikasjonene i god tid. Det er også stor sjanse for at de kan endre seg, så hold øynene åpne for eventuelle oppdateringer som kommer til spillets Steam-side.