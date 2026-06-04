Tomb Raider: Legacy of Atlantis Utvikler klargjør ansvarsfraskrivelse for AI-bruk

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Det er nesten rart hvordan publikum reagerer på ideen om AI i spill nå. Før i tiden brukte vi begrepet for å beskrive hvordan en fiende reagerte på våre bevegelser og kampbeslutninger, eller hvordan et spill kunne lære av spilleren og tilpasse seg deres spillestil. Nå, med genAI som stikker sitt stygge hode frem i selv noen av de mest suksessrike titlene, ønsker ikke spillerne at fremtiden skal være fullstendig AI-generert.

Det nye Tomb Raider-spillet, Legacy of Atlantis, vakte bekymring etter at Eurogamer oppdaget en ansvarsfraskrivelse som sa at det var AI-bruk i spillet. Ansvarsfraskrivelsen dukket opp på Tomb Raider: Legacy of Atlantis ' Steam-side, og sa følgende: "AI-assisterte verktøy ble brukt under utviklingen for å støtte noe tidlig utforskning og midlertidig utviklingsinnhold. Alle AI-assisterte ressurser ble enten erstattet eller foredlet av mennesker for å opprettholde den kreative og kunstneriske visjonen til utviklingsteamet."

Crystal Dynamics, utvikleren bak spillet, har siden tatt kontakt med Eurogamer for å oppklare situasjonen og hvorfor AI-ansvarsfraskrivelsen er der på Steam-siden. "Hos Crystal Dynamics bruker vi AI-verktøy for å hjelpe teamene våre med å iterere på ideer raskere og mer effektivt, samtidig som vi sørger for at alt ferdig innhold i sluttproduktet er menneskeskapt. Målet vårt er å styrke kreativiteten og fleksibiliteten til utviklerne våre for å levere opplevelser av høyeste kvalitet for spillere overalt, " sa en representant for utvikleren.

Bruk av kunstig intelligens i idéfasen ser ut til å være den nye normen for mange studioer i disse dager. Hvis det kan fremskynde spillutviklingen, er det et godt argument for å bruke det, men akkurat nå ser vi fortsatt lange utviklingstider. Tomb Raider: Legacy of Atlantis kunngjorde utgivelsesdatoen på State of Play tidligere denne uken, men det avslørte at datoen var utsatt til februar 2027.