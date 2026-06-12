Tomb Raider: Legacy of Atlantis Utvikleren sier at de bruker generativ AI

HQ

Å dømme etter sosiale medier, spillfora og kommentarfeltet på Gamereactor er det ikke stor etterspørsel etter AI-genererte spill. Dette har ført til at utallige utviklere har distansert seg fra teknologien og insisterer på at spillene deres er utviklet for hånd. Bare i går rapporterte vi at The Coalition, studioet bak det kommende Gears of War: E-Day, har bekreftet at spillet ble utviklet helt uten AI.

Men ikke alle tror på dette. Ubisoft investerer allerede tungt i bruk av AI i ulike former, Sega innrømmet nylig at de har brukt noe AI-utvikling i «Crazy Taxi: World Tour», og nå slutter også Crystal Dynamics seg til denne gruppen. I et intervju med Polygon sier opplevelsesdirektør Jeff Adams at de bruker AI i utviklingen av det kommende « Tomb Raider: Legacy of Atlantis »:

«Hos Crystal Dynamics ser vi på AI som et verktøy som kan hjelpe teamet vårt med å finne de riktige svarene raskere. I de tidlige fasene av utviklingen kan vi ha en idé om et objekt i spillet. Men vi er kanskje ikke sikre på om vi vil bruke tid på å få utviklerne til å bygge det. Det vi kan gjøre, er å bruke et generativt AI-verktøy for å visualisere det i verden.

Hvis det fungerer, kan vi flytte det inn i vår tradisjonelle arbeidsflyt. Derfra kan teamet utforme konseptet og bygge det. Til slutt vil hele det ferdige produktet i det endelige spillet være laget av mennesker. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for teamet vårt å kunne skape opplevelser av høy kvalitet. Det er det fansen fortjener.»

Som forventet er det allerede en heftig debatt om det virkelig er mulig å inkludere en ingrediens i deigen, for så å hevde at den ble fjernet like før den gikk i ovnen, og at det ferdige produktet derfor ikke inneholder den ingrediensen.

Hvis tittelen ble utviklet ved hjelp av AI, er det virkelig mulig å hevde til slutt at det ferdige spillet ble skapt utelukkende av mennesker, hva tror du?