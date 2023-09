Tomb Raider- og Perfect Dark-studioet rammet av oppsigelser

HQ

Som vi tidligere har rapportert om, gikk Embracer endelig tom for penger etter flere år med spektakulære innkjøp. Nå ser det ut til at vi i stedet får en rekke nedleggelser, kanselleringer og oppsigelser.

Etter nedleggelser av utviklere som Campfire Cabal og Volition, samtaler om å selge Gearbox og massevis av oppsigelser med mer, er tiden inne for Crystal Dynamics til å si opp folk. Minst ti personer er bekreftet å forlate studioet, som er mest kjent for de to første spillene i den nye Tomb Raider-trilogien, Marvel's Avengers og for å ha hjulpet The Initiative med å utvikle det nye Perfect Dark.

En kvalifisert gjetning er at de som mistet jobben var involvert i Marvel's Avengers, som legges ned i slutten av måneden. Uansett håper vi at andre utviklere vil plukke opp disse talentfulle utviklerne så snart som overhodet mulig.

