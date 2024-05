Tomb Raider-serien bekreftet å komme til Prime Video

Med tanke på den monumentale og enorme suksessen til Prime Video's Fallout serie, bør det ikke overraske noen å høre at streaminggiganten utforsker enda flere måter å tjene penger på videospilladapsjonsmani.

Det siste i rekken er rettet mot Crystal Dynamics' Tomb Raider spill, og dette skal bli en serie laget i samarbeid mellom spillutvikleren og Amazon MGM Studios. Serien skal skrives og produseres av Phoebe Waller-Bridge og vil ha premiere utelukkende og eksklusivt på strømmeplattformen.

Christoph Hartmann, VP for Amazon Games, uttalte følgende om denne tilpasningen: "Med en stor IP er mulighetene uendelige. Fiksjonens rikdom og dybde gjør at Tomb Raider-serien fra Prime Video og videospillet fra Amazon Games kan fortelle separate historier om Lara Crofts eventyr. Vi er beæret over at Crystal Dynamics har betrodd Amazon denne ikoniske franchisen, og vi gleder oss til å se hvor dette samarbeidet tar oss."

Det er ingen ytterligere informasjon med hensyn til utgivelsesdato, rollebesetning, handling eller egentlig noe av substans, og dette stemmer også overens med den forrige rapporten om nettopp dette prosjektet helt tilbake i januar 2023.