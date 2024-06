Tomb Raider: The Legend of Lara Croft debuterer på Netflix i oktober

HQ

Har du lurt på hva som skjedde med Lara Croft etter hendelsene i Crystal Dynamics' Survivor Trilogy, som ble avsluttet med Shadow of the Tomb Raider? I så fall er det spørsmålet satt til å bli besvart i oktober.

Netflix samarbeider med Tomb Raider merkevare for å bringe en anime til streamer denne høsten, som vil fortsette etter hendelsene i det tredje spillet og se Lara ta på stadig farligere eventyr som en ensom ulv. I følge beskrivelsen av showet har Lara isolert seg fra vennene sine for å ta på seg disse oppgavene, men må taue dem tilbake og be om deres hjelp etter at en kraftig kinesisk relikvie er stjålet fra Croft Manor.

Du kan se hele sammendraget av showet nedenfor, samt den siste traileren, som bekrefter en premieredato 10. oktober. Når det gjelder hvem som legger stemme til Lara denne gangen, er det Hayley Atwell, men fans av spillene vil uten tvil kjenne igjen Earl Baylon, som gjentar sin rolle som Jonah Maiava.

Synopsis: "Serien fortsetter rett etter hendelsene i Survivor-trilogien av videospill - Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider - og Lara forlater vennene sine for å begi seg ut på stadig farligere soloeventyr. Lara (med stemmen til Hayley Atwell) må imidlertid vende hjem når en farlig og mektig kinesisk artefakt blir stjålet fra Croft Manor av en tyv med en uhyggelig personlig forbindelse. Den dristige jakten tar henne med på et eventyr verden rundt og til dypet av glemte graver, der hun blir tvunget til å konfrontere sitt sanne jeg og bestemme seg for hva slags helt hun vil bli."

