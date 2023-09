Vi har knapt hørt et pip siden Netflix kunngjorde at de skulle lage en animert Tomb Raider-serie i 2021, men det betyr ikke at prosjektet er avlyst. Det ser faktisk ut til å gå ganske bra.

Powerhouse Animation og Netflix har gitt oss den første traileren for det som heter Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, og den gir oss en titt på deres versjon av den ikoniske karakteren og glimt av eventyrene som venter henne når serien starter en gang i 2024.