Tomb Raider: The Legend of Lara Croft gir en første titt

Det har ikke blitt lansert en større Tomb Raider-tittel siden Shadow of the Tomb Raider hadde premiere i 2018, og vi bør nok ikke forvente noe på en god stund heller siden Crystal Dynamics først i fjor bekreftet et nytt spill i serien.

Heldigvis betyr ikke det at vi ikke får møte Lara Croft på flere år. Neste år har animasjonsfilmen Tomb Raider: The Legend of Lara Croft premiere på Netflix, og nå har strømmegiganten delt et første glimt av hva som kommer.

Jeg synes det virker som om Tomb Raider-følelsen er intakt og at serien har ganske store produksjonsverdier. Se selv nedenfor.