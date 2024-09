Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ser bare bedre og bedre ut

HQ

Som en del av Geeked Week -prosedyrene i september har Netflix presentert og ertet massevis av kommende videospilltilpasninger som er planlagt for 2025 og kanskje til og med utover. Mellom neste sesong av Castlevania: Nocturne, The Witcher: Sirens of the Deep, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch, , og mer. Det er bare en håndfull nåværende prosjekter som kommer i år, og mens Arcane sannsynligvis er det mest profilerte, er det nærmeste Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Denne animeserien tar opp tråden etter hendelsene i Crystal Dynamics' siste actionspilltrilogi, og Lara med Hayley Atwell-stemme jakter på en tyv som har stjålet en mektig kinesisk artefakt fra Croft Manor:

"Serien fortsetter rett etter hendelsene i Survivor-trilogien av videospill - Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider - og Lara (med stemmen til Hayley Atwell) forlater vennene sine for å begi seg ut på stadig farligere soloeventyr.

"Lara må imidlertid vende hjem når en farlig og mektig kinesisk artefakt blir stjålet fra Croft Manor av en tyv med en uhyggelig personlig forbindelse. Den dristige jakten tar henne med på et eventyr verden rundt og til dypet av glemte graver, der hun blir tvunget til å konfrontere sitt sanne jeg og bestemme seg for hva slags helt hun vil bli."

Serien kommer til Netflix 10. oktober, og du kan se den nyeste traileren nedenfor, i tillegg til den ferskeste plakaten.