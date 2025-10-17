Tomiichi Murayama, tidligere japansk statsminister, går bort 101 år gammel

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Tomiichi Murayama, Japans tidligere statsminister som er kjent for å ha gitt landets tydeligste unnskyldning for krigshandlingene, er død i hjembyen Oita, 101 år gammel. Hans TV-sendte uttalelse fra 1995 markerte et vendepunkt i Japans etterkrigsdiplomati, der han uttrykte "dyp anger" og "dyptfølt unnskyldning" for lidelsene som ble forårsaket i hele Asia. Til tross for motstand fra konservative, presset Murayama på for å få til en erkjennelse av historisk urett, inkludert støtte til overlevende "trøstekvinner". Hans ord formet flere tiår med politisk diskurs om Japans ansvar og forsoningsarbeid, og befestet hans plass som en av landets mest varige fredsstemmer. Rest in peace, Tomiichi Murayama.