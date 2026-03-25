Tomodachi Life: Living the Dream får en demo på Nintendo Switch i dag

HQ

Tomodachi Life: Living the Dream er den neste eksklusive tittelen som kommer til Nintendo Switch 18. april. I dette sprø spillet, der Mii'ene våre drar ut på alle slags eventyr, kan hva som helst skje, som vi så under den dedikerte Nintendo Direct. Fra uventede romanser og situasjoner som tatt rett ut av en sitcom, til å bare nyte hverdagen gjennom øynene til en Mii som alltid er sulten eller rastløs.

I dette spillet er det din rolle å overvåke alt som skjer på øya, sørge for at den blomstrer med ulike etablissementer som garanterer Miis lykke, og sørge for at karakterene som bor på øya ikke mangler noe. Dette spillet, som mange anser som en slags blanding mellom Animal Crossing og The Sims, er en av de opplevelsene du må prøve for å finne ut om det er et spill for deg eller ikke, og Nintendo vet dette godt.

Derfor har de annonsert en demo kalt Tomodachi Life: Living the Dream - Welcome Edition, der du kan lage opptil tre forskjellige Mii-figurer som du kan overføre til det fullstendige spillet, sammen med et hamsterkostyme.

Skal du prøve demoen av dette sprø spillet?