Tomodachi Life: Living the Dream hadde en vanvittig lansering i Japan, og solgte 15 ganger flere eksemplarer enn Pragmata

Forrige uke var en utrolig uke for videospillfans, da Pragmata, Mouse: P.I. For Hire, Replaced, Windrose og til og med Tomodachi Life: Living the Dream gjorde sin ankomst. Selv om alle disse spillene har gjort suksess på en eller annen måte, er det én klar vinner i Japan.

I følge Famitsus data (som rapportert av Gematsu) solgte Tomodachi Life: Living the Dream 565 405 eksemplarer i forrige uke i Japan, noe som til sammenligning er over 15 ganger mer enn ukens nest mest solgte spill, Capcoms Pragmata (36 470 eksemplarer).

Det skal sies at Tomodachi Life ble lansert en dag før Pragmata, men informasjonen tyder også på at den særegne livssimuleringsopplevelsen er mye, mye mer populær i Japan enn mange kanskje hadde forventet.

Hvis du ennå ikke har spilt Tomodachi Life: Living the Dream, kan du lese vår dedikerte anmeldelse av spillet for en mer detaljert analyse av hva du kan forvente deg.