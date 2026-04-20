Tomodachi Life: Living the Dream knuser Pokémon Pokopia i Storbritannia

Det er vanskelig å overse at Pokémon Pokopia har blitt utrolig populært, og det er fristende å tro at det ville være en tittel som Nintendo ville slite med å toppe når det gjelder salg i 2026. Men ... kanskje de allerede har gitt ut et spill som kan gi det kamp om pengene.

Selv om det bare er ett marked (og ikke engang et av verdens fem største), kommer det nå tegn fra Storbritannia som tyder på at Tomodachi Life: Living the Dream har fått en fenomenal start. Det er Christopher Dring, grunnlegger og administrerende direktør i The Game Business, som skriver på sosiale medier at "UK-lanseringen av Tomodachi Life: Living the Dream var 36 % større enn Pokopia (kun fysisk salg)."

En medvirkende faktor er selvfølgelig at Tomodachi Life: Living the Dream ble utgitt for både Switch og Switch 2, mens Pokémon Pokopia kun er tilgjengelig for Switch 2. Dessuten er dette bare lanseringen, bare ett marked, og bare fysiske spill - men forskjellen er så betydelig at det er verdt å merke seg. Spillsalget i Storbritannia skiller seg vanligvis ikke så radikalt fra for eksempel USA, så man kan mistenke lignende trender i andre markeder.

Kort sagt er det nå tidlige tegn som tyder på at Nintendo potensielt kan ha en ny storhit på vei.