Tomodachi Life: Living the Dream mottar sin første oppdatering på Nintendo Switch-konsoller

Det er underlig hvordan Nintendo klarer å håndtere to spillserier som er så like i utgangspunktet som Animal Crossing og Tomodachi Life, men hvis du har hatt sjansen til å prøve begge livssimuleringsopplevelsene, vil du raskt innse at de er rettet mot to veldig forskjellige målgrupper. Mens Animal Crossing: New Horizons fokuserer mer på det avslappede aspektet ved å gradvis dekorere en hel øy med noen naboer her og der, fokuserer Tomodachi Life: Living the Dream mer på å bygge relasjoner mellom de mange Mii-figurene, som du også kan skape selv. Dette fører åpenbart til noen svært kaotiske og morsomme situasjoner som gir Nintendos nye utgivelse et skikkelig løft, men som ethvert verk er det ikke uten feil.

Noen av disse er nå løst takket være en første oppdatering. Update 1.0.1 har ikke gitt spesifikke detaljer om endringene, bortsett fra en kort melding om at "flere problemer" er løst. Det er ikke så mange åpenbare problemer som har blitt rapportert på sosiale medier, og vår kollega som skrev anmeldelsen har heller ikke rapportert om noen feil i gjennomspillingen sin, men det er mulig at hvis du har støtt på noe, er det nå løst.

