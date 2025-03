Tomodachi Life: Living the Dream slår alt fra forrige ukes Nintendo Direct på sosiale medier

HQ

Forrige torsdag hadde Nintendo overraskende (selv om det var ryktet på forhånd, ble det først bekreftet dagen før) en Nintendo Direct, der vi fikk se titler som Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A og det veldig koselige Witchbrook. Men det var noe annet som stjal oppmerksomheten på sosiale medier.

Som vi tidligere har rapportert, ble Tomodachi Life: Living the Dream også avslørt, noe som betyr at serien kommer tilbake etter over ti år siden forrige del. Som My Nintendo News påpeker, har denne kunngjøringen fått flere likes på Instagram enn noe annet - inkludert hele strømmen, spesielt i Japan. Nintendo Japans X-innlegg om traileren har over 400 000 likes, noe som faktisk til og med slår antallet som Switch 2-annonseringen fikk...

Men det er ikke bare japanske spillere som gleder seg til dette, for til og med Nintendo of Americas Instagram-innlegg har fått 298 000 likes, noe som langt overgår de 44 000 som Metroid Prime 4: Beyond-traileren fikk.

Kort sagt ser det ut til at Tomodachi Life: Living the Dream vil få en veldig fin start når det har premiere neste år på Switch og sannsynligvis Switch 2.