Toni Collette blir rar i Netflix' Wayward

Toni Collette har utviklet en evne til å spille rare og urovekkende karakterer, og i september får vi se mer av dette. Netflix har presentert en ny titt på det kommende dramaprosjektet Wayward, med dette som et mørkt og uhyggelig show om nye innbyggere som lærer at en liten og tilsynelatende idyllisk by kanskje ikke er hva den ser ut til.

Serien dreier seg om Mae Martins politibetjent Alex Dempsey og hans gravide kone Laura, spilt av Sarah Gadon, som ankommer den pittoreske byen Tall Pines. Etter å ha blitt nære venner med Sydney Topliffes Abbie og Alyvia Alyn Linds Leila, to unge studenter, begynner de å se at det skjer noe mer på dette stedet, noe forskrudd. Det er her Collette kommer inn i bildet, for det blir klart at skuespillerinnens skoleleder, Evelyn, står i sentrum for alt det merkelige som skjer.

Wayward kommer til Netflix 25. september, og er skapt av Martin, og mens vi venter på en full trailer, har det kommet en teaser som tegner et svært ubehagelig og uhyggelig bilde. Sjekk den ut nedenfor.