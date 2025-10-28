Toni Kroos føler med Vinícius etter hans raseriutbrudd: "Ingen kan bedømme eller forestille seg de følelsene"

HQ

Real Madrid kan ha et problem med Vinícius jr. Den brasilianske kantspilleren ser ut til å ha forbedret sitt fotballnivå sammenlignet med i fjor, men holdningen hans er ute av kontroll, ikke bare mot rivaler som Lamine Yamal... men også med treneren sin, Xabi Alonso, som han hadde en stor uoverensstemmelse med da han ble byttet ut etter 72 minutter i El Clásico på søndag.

Ifølge noen kilder vil han ikke få noen sanksjon fra klubben, og de håper at spilleren og treneren kan finne ut av det privat og endre situasjonen, ettersom ryktene om at brasilianeren ikke vil fornye kontrakten sin med Madrid, som går ut i juni 2027, og til og med vil be om å bli solgt neste sommer.

Det blir interessant å se hvordan situasjonen utvikler seg. I mellomtiden har Toni Kroos, en spiller som kjenner Vinícius godt ettersom de har spilt sammen i mange år, vist sympati for Vinícius, selv om han ikke likte måten han viste sinnet sitt på: "Jeg har heller aldri likt å bli byttet ut. For å være ærlig har jeg aldri gått tilbake til garderoben rett etter å ha blitt byttet ut (...) Han kunne holdt sinnet sitt litt mer for seg selv. Jeg forstår sinnet hans, men som du kan se på bildene, blir det ikke formidlet på den ideelle måten" (via Marca).

Men i podcasten prøver Kroos å kjøle ned situasjonen. "Jeg vil påpeke at det er en eksepsjonell følelsesmessig situasjon å være der nede i en kamp som denne. Jeg har opplevd det mange ganger, så du trenger ikke alltid å ta alt så alvorlig. Trenere gjør vanligvis ikke det heller. Spesielt ikke de som har vært spillere."

"Jeg liker å huske på at de som er der nede i en Clásico, foran 80 000 tilskuere og med stillingen 2-1, ønsker alt annet enn å dra. Ingen kan bedømme eller forestille seg de følelsene. Eller ofte er det slik at de fleste av dem som dømmer det ikke setter seg inn i deres situasjon", sa Kroos, som også roste prestasjonen til sitt tidligere lag.