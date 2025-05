Toni Kroos: "Hansi Flick har forvandlet Barcelona"

HQ

Toni Kroos har unektelig etterlatt seg en stor arv i Real Madrid. Med fire La Liga-titler, en Copa del Rey og fem 'Orejonas', i tillegg til diverse supercuper og verdensmesterskap med Merengues, er han en av de mest dekorerte spillerne, i tillegg til en vellykket periode med Bayern München og det tyske landslaget, og har en misunnelsesverdig merittliste. Etter deltakelsen i EM 2024, der han ble slått ut av turneringsvinnerne Spania, har han vært borte fra rampelyset.

I podkasten Einfach mal Luppen (via As) kommenterte han en rekke aktuelle fotballspørsmål, deriblant tilstanden til de to store i LaLiga, Real Madrid og Futbol Club Barcelona, og utfallet av Clasico.

Han verdsatte det gode øyeblikket til blaugrana-laget og transformasjonen de har gjennomgått under Hansi Flicks ledelse. "De fortsetter å spille som om ingenting har skjedd. Du kan ikke se noen frykt for å tape. Du kunne se Madrids tvil selv på 0-2, etter den ledelsen er det overraskende at de ikke utnyttet det. Han fremhevet også katalanernes letthet med å flytte ballen rundt.

Han ga også sin vurdering av Los Blancos' sesong og tapene i forsvaret. "Du har mistet nesten hele forsvaret ditt og lagene presser deg på topp, så det har vært vanskelig å konkurrere i år." Han var også opptatt av å rose sesongen til nysigneringen Kylian Mbappé. "Han slet i starten, men han har vist at han alltid var farlig. Det er ikke hans feil at han røk ut av Champions League. Han har tatt et steg fremover, og det skal han ha honnør for.

Kroos roser Pedri i høye ordelag

For noen uker siden snakket Kroos i den samme podcasten (via ESPN) om en av sine nåværende favorittspillere, Pedro González 'Pedri', og fremhevet hans rolle på banen. "En spiller som Pedri er viktigere enn Lamine Yamal, Raphinha eller Lewandowski. De kan løse kamper, men Pedri er den beste i verden i sin posisjon. Han scorer ikke bare eller assisterer, han tilbyr løsninger." Han hadde mye godt å si om den spanske landslagsspilleren. "I Champions League er han bedre enn noen motstander. I LaLiga er forskjellen mer ekstrem".