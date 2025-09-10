Tony Gilroy liker ideen om en Andor "Nazijegerne"-spin-off

HQ

Andor er kanskje over, men det betyr ikke at Tony Gilroy har sluttet å tenke på ideer for serien. Vi vet at noen ikke kommer til å få med seg slutten på opprøret. Andre fikk bare et glimt av starten, men Andor-skaperen har fortsatt ideer om hva som kan skje med dem som er igjen.

I House of R-showet på YouTube-kanalen The Ringer-Verse tok Gilroy opp ideen om at Kleya og Vel skulle jobbe sammen igjen for å jakte på eks-imperialister i en post-imperial galakse, med hjelp av Dedra Meero, som skulle jobbe med sine tidligere fiender etter å ha blitt lurt og forrådt av Imperiet.

Det er absolutt en interessant pitch, og en som Gilroy selv ser ut til å være en fan av, selv om det ikke er en idé han kom opp med selv. Det ser snarere ut til å være et forslag fra Andor-fellesskapet, som ikke er helt klare til å gi slipp på karakterene ennå.