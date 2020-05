Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 har ingen mikrotransaksjoner "ved lansering"

Du ser på Annonser

Activision har ikke som vane å pumpe spillene deres med mikrotransaksjoner til å begynne med, og gjør det heller på en litt utspekulert måte. I flere tilfeller kommer storspillene deres uten mikrotransaksjoner, men så tilføyer de det senere via diverse oppdateringer, slik at de første anmeldelsene ikke nevner disse.

Det er en viss sjanse for at det samme vil skje med Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, for det er en meget spesiell formulering i utvikleren Vicarious Visions' svar på spørsmålet om det vil være mikrotransaksjoner i spillet. Studiosjef Jen Oneal har sagt følgende til GameSpot:

"Everything that you see at launch is going to be unlocked with gameplay. We're not planning on having monetization at launch."

