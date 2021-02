Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 klart for PS5, Xbox Series og Switch

Du ser på Annonser

Tony Hawk, Activision og Nintendo var ikke akkurat vage da de sendte hverandre ertende meldinger på Twitter i går, men nå har vi i alle fall fått bekreftelsen og mer informasjon.

For Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 vil lanseres på PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch. Eiere av de to førstnevnte kan glede seg til 26. mars, mens Switch-eiere må nøye seg med "senere i 2021". PlayStation 5- og Xbox Series X-utgavene vil la oss velge mellom å spille med 1080p i 120 fps eller 4K i 60 fps, mens Xbox Series S sin bildeoppløsning blir 1440p med oppskalert 4K. Hvordan Switch-utgaven blir sier de ikke noe om, men alle utgaver skal by på bedre og mer dynamiske skygger, refleksjoner, figurmodeller og mer.

Derfor er det litt skuffende å høre at de av oss som allerede eier den vanlige utgaven på PS4 eller Xbox One ikke får en gratis oppgradering, men eventuelt må betale 10 dollar ekstra for en såkalt Cross-Gen Deluxe Bundle. Om du derimot eier Digital Deluxe Edition får du oppgraderingen gratis.