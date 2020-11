Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 oppdateres i morgen

Du ser på Annonser

Remakene av Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater er såpass gode at mange raskt begynte å ha forhåpninger om en Tony Hawk's Pro Skater 3-utvidelse eller lignende. En utvidelse får vi klokken 17 i morgen, men den er langt fra så omfattende som et nytt spill.

I morgen får Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 en gratis oppdatering som ikke bare vil luke vekk noen tekniske problemer. Den vil også gi oss mer innhold. En av de enkleste er at det blir mulig å spille Tour-ene om igjen med andre skatere. Slik kan du samle sammen ferdighets-poengene igjen, og dermed få en lettere jobb med å makse ut flere av favorittene dine.

Selvsagt venter det nye kosmetiske ting også. Blant annet venter det et nytt brett, noen skjorter og et par hodeplagg med Crash Bandicoot-symboler på seg. Butikken oppdateres i tillegg med nytt innhold, men ønsker du ikke å bruke penger kan du prøve deg på de hundre nye utfordringene i spillet. Sistnevnte vil forhåpentligvis gjøre veien til level 100 langt raskere også. Du kan se hva som venter i butikken her.