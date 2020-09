Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 setter rekord for serien

Du ser på Annonser

Det er absolutt ingen tvil om at folk har higet etter et nytt Tony Hawk's Pro Skater-spill de siste årene, og forventningene til remakene av Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater 2 ble gledelig bare stadig større før lansering takket være en god demo. Selve spillet viste seg å være bra også, så det er godt å se at vi kan være ganske trygge på å se mer fremover.

Activision kan nemlig fortelle at Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 allerede har solgt over en million eksemplarer, noe som gjør det til franchisens raskest selgende spill noen gang. Dermed er sjansen for å ikke se flere remaker og/eller helt nye skatespill nærmest null.