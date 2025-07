Tony Hawks Pro Skater 3 + 4

HQ

Noen spill gjør sterkere inntrykk enn andre. Noen av mine egne mest levende spillminner er fra slutten av 2001. På den tiden avtjente jeg verneplikten, og spilling var praktisk talt ikke-eksisterende, bortsett fra sporadiske spilløkter på det lokale vernepliktskontoret på PlayStation 2, der jeg spilte det splitter nye Tony Hawk's Pro Skater 3.

Det er ikke mange spill som har samlet spillere som det tredje Tony Hawk på den tiden. Spillet ble spilt av hvem som helst, og til tider virket det som om alle som hadde muligheten til det, var helt gale etter det. Tony Hawk's Pro Skater 3 ble en verdensomspennende suksess, og slo sine to forgjengere når det gjaldt salg. Selv om det andre Tony Hawk-spillet var et flott spill, var det først med den tredje delen av serien at den virkelige megasuksessen til serien begynte.

Nostalgien for det tredje THPS var så sterk for mange at da Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ble utgitt for noen år siden, var det første spørsmålet som ble stilt hvorfor ikke lage en lignende nyinnspilling av den tredje delen, og den utmerkede fjerde delen også. Av en eller annen grunn ble imidlertid ikke suksessen til det opprinnelige spillet matchet av suksessen til den nye versjonen. Activision avkjølte seg på en ny Hawk-remake, og til slutt så håpet ut til å gå tapt da Vicarious Visions, studioet som utviklet den forrige versjonen, ble økset.

Men så er vi plutselig her, og Tony Hawk's Pro Skater 3+4 er en realitet. Utviklingsteamet har skiftet til Iron Galaxy, men ellers marsjerer det nye spillet i samme spor som forgjengeren, og det med rette. Ett stort spørsmål hang imidlertid fortsatt i luften da spillet ble kunngjort: ville den fjerde delen av serien forbli uendret? De tre første delene var tross alt basert på hektisk arkadeaction, mens den fjerde delen forsiktig beveget serien i retning av et åpent eventyr.

Dessverre er svaret nei. Kartene i del fire er uendret, men du suser fortsatt av gårde i to minutter av gangen. Det som er mest synd her, er reduksjonen i antall oppgaver. Mens det tidligere var mye å finne og fullføre i det fjerde spillet, er det nå nøyaktig like mange oppdrag som i det tredje spillet. En uheldig endring, som absolutt er berettiget, men likevel.

Ser man bort fra dette, er selve handlingen fortsatt ren grit. To minutters økter er hektisk skateboarding og motkultur, der rock and roll er hovedattraksjonen. Skateboarderen utfører de mest utrolige luftflyvninger og stuntkombinasjoner over hele arenaen. Så snart det tredje spillet starter i Foundry, slår den gamle kjente kroken deg som et tonn murstein. Sjarmen er så vill at det er vanskelig å forklare. For nostalgikere som meg er følelsen av gamle, velkjente kart i en ny og spennende spillmotor magisk, og utforskningen,

å oppdage og finne de forskjellige delene som fører til ulike kombinasjoner av triks er

er rett og slett veldig gøy.

Spillene henger sammen på samme måte som sine forgjengere. Begge spillene kan spilles umiddelbart, og pengene og ferdighetene du samler inn, kan overføres til spillene sammen med karakteren du spiller. Det er én stor kampanje som kombinerer begge spillene, men som likevel kan spilles fritt hver for seg. Det fungerte bra i det forrige spillet, og det fungerer bra nå også.

I tillegg til de grunnleggende oppdragene finnes det også en lang liste med ulike utfordringsoppdrag,

opplåsbare figurer og mye mer. Hvis du vil utforske spillet fullt ut, har du dusinvis av timer å spille. Hvis de forhåndsdefinerte kartene ikke er noe for deg, kan du lage dine egne kart med den brukervennlige kartredigereren.

Men mengden innhold og den flotte spillmotoren betyr lite, med mindre det mest essensielle ved serien, det knivskarpe og underholdende gameplayet, er uendret. Og det er det, du store min. Triks og kombinasjoner fungerer utrolig bra, og den raske skjermoppdateringen gjør opplevelsen enda bedre. Selvfølgelig vil det forekomme krasj og feil, men det er jo en viktig del av skateboardopplevelsen.

Etter min mening er det tredje Tony Hawk-spillet det beste i hele serien, og i denne versjonen er det tredje bare enda bedre, mer eller mindre det mest komplette uttrykket for Tony Hawk-filosofien. Four er også et flott spill, og selv om du ikke får vist frem dine ekte skaterferdigheter som en del av denne samlingen, er det likevel det morsomste å spille.

De gamle Tony Hawks-spillene har fortsatt sin egen magi, og med den nye spillmotoren og det nye innholdet er det fortsatt vanskelig å slå mange av disse spillene. Jeg nyter fortsatt suset og solskinnet like mye som jeg gjorde for nesten 25 år siden.