Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4-utvikleren sier opp 90 ansatte

HQ

Dessverre ser det ut til at vi nok en gang må rapportere om oppsigelser, ettersom utvikleren bak Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 har avslørt at de går gjennom en runde med oppsigelser på grunn av endringene i spillbransjen.

Kotaku rapporterer at opptil 90 ansatte kan miste jobben takket være denne beslutningen om å redusere størrelsen på Iron Galaxy. Dette er den andre runden med nylige permitteringer for Iron Galaxy, etter at den lot 66 personer gå tidlig i 2025. Så langt har det ikke kommet noe offisielt ord fra selskapet som svarer på spørsmål rundt hvor mange mennesker som har fått gå denne gangen.

"En rekke lagkamerater og venner mister jobbene sine når vi tilpasser oss en ny selskapsstruktur. Vi er fryktelig lei oss for å miste dem mens vi tar skritt for å tilpasse oss klimaet i videospillindustrien. Det er på tide for oss å utvikle oss igjen," skrev selskapet på LinkedIn.

<em>"Spillere konsumerer spill på nye måter. Utgivere har andre kriterier for å investere i utvikling av spill. Denne nye normalen har påvirket alle våre partnere. Når Iron Galaxy tilpasser seg, må vi ta smertefulle beslutninger om hva vi kan være som selskap. Det er umulig for oss å opprettholde den teamstørrelsen vi har hatt det siste året, selv etter nedbemanningen fra i fjor", fortsetter innlegget. Det er et ekko av mye av det vi har hørt de siste årene, ettersom oppsigelser bare ser ut til å være en vanlig del av bransjen nå. Uansett om spillet ditt lykkes, mislykkes eller aldri kommer ut, ser det ut til at svært få jobber er trygge i disse dager.