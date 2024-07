Tony Pankhurst, som spilte den mystiske kuratoren i antologien The Dark Pictures, er død

HQ

Det er ingen liten rolle i videospill. Selv om han ikke er hovedpersonen i en flott historie eller en skurk som vi husker med frykt, vil han alltid være ansiktet som fortalte oss og tok oss gjennom terroren. Vi snakker om Tony Pankhurst, skuespilleren til den mystiske kuratoren i Supermassive Games 'The Dark Pictures-spill, som har gått bort i en alder av 67 år i Kent, England.

Pankhurst hadde ikke en veldig gjenkjennelig karriere, selv om han dukket opp som birolleinnehaver i noen av de største filmene fra det siste tiåret, som Rogue One og Fantastic Beasts and Where to Find Them. IMDB oppgir at han døde i mai i fjor, men Supermassive Games har nå bekreftet dødsfallet på sosiale medier. Det er uklart om hans arbeid hadde fortsatt på de kommende The Dark Pictures Anthology-spillene, for eksempel det annonserte Directive 8020, men han vil alltid forbli i vårt minne som vår guide til skrekken i serien.

Måtte han hvile i fred.