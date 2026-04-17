Top Gun 3 bekreftet av Paramount og Tom Cruise kommer tilbake som Maverick

Ventetiden mellom den første og den andre Top Gun-filmen var på snaue 40 år (36 år for å være nøyaktig), og til tross for suksessen til den siste Top Gun: Maverick, var det alltid et spørsmål om hvor lenge vi måtte vente på en tredje film, selv om det virket som om den var på vei ... Etter de siste nyhetene å dømme blir ventetiden betydelig kortere.

Under Paramount-presentasjonen på CinemaCon ble det avslørt at Top Gun 3 offisielt er under arbeid, og at deler av det kreative teamet og stjernene fra Top Gun: Maverick vil være tilbake.

Ifølge Variety sies det at Tom Cruise kommer tilbake som Maverick, og Jerry Bruckheimer er igjen tilknyttet som produsent. Vi kan også forvente et manus fra Ehren Kruger igjen, medforfatteren bak den forrige filmen.

Utover dette er detaljene litt knappe, ettersom det ikke er nevnt noen bekreftet regissør ennå, og det er også uklart om den bredere talentfulle rollebesetningen vil være tilbake og gjenta sine respektive roller. Vi har heller ingen anelse om en premieredato eller et vindu, men forhåpentligvis blir det ikke for lenge, ettersom Cruise ikke akkurat blir yngre.

