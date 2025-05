Top Gun 3 er allerede "i boks" The Mission: Impossible - The Final Reckoning-regissøren avslørte også at en unik Tom Cruise-karakter en dag kan vende tilbake.

Nå som Mission: Impossible er lagt i graven - i hvert fall inntil videre - håper Tom Cruise-fansen å se Top Gun 3 som hans neste store blockbuster. Det ser ut til at Cruise kan hoppe inn i et jetfly igjen før heller enn senere. HQ Det er i hvert fall ifølge Mission: Impossible-regissør Christopher McQuarrie, som regisserte og skrev manus til Top Gun: Maverick. I en samtale med podcasten Happy Sad Confused bekreftet han at manuset til Top Gun 3 er "i boks". "Det var ikke vanskelig", <em>sa han. <em>"Jeg trodde det ville være det, og det er et godt utgangspunkt når man går inn i rommet og sier: 'Kom igjen, hva skal vi gjøre?' Og [medforfatter] Ehren Kruger kom med noe, og jeg sa: 'Mm, faktisk', og vi hadde én samtale om det, og så var rammeverket der. Så nei, det er ikke vanskelig å få til." Vi er ikke sikre på om McQuarrie vil ha en større rolle i skapelsen av denne filmen, men det er også mulig at Top Gun: Maverick-regissør Joseph Kosinski kommer tilbake. Apropos tilbakekomst, McQuarrie har også antydet at vi kan få se Tom Cruises Tropic Thunder-karakter Les Grossman gjøre comeback. "Samtalene vi har hatt om Les Grossman er så jævlig morsomme", sa han. "Vi snakker om det, mann, vi har veldig seriøse samtaler om det og hvordan vi best kan gjøre det, og det kommer til syvende og sist ned til hva den karakteren er."