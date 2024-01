Top Gun 3 er på trappene hos Paramount

Paramount jobber for tiden med en tredje Top Gun-film. Etter at den første filmen kom ut i 1986, måtte vi vente hele 36 år før vi endelig kunne vende tilbake til en verden av jetfly og homoerotisme i Top Gun: Maverick.

Det ser imidlertid ut til at Paramount ikke kommer til å vente like lenge med å gi oss mer høytflyvende action, for manuset er for tiden under skriving for Top Gun 3. Hvor handlingen vil ta veien er ukjent, men vi kan ikke forestille oss at den vil finne sted uten Tom Cruise.

Ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter ser det også ut til at Joseph Kosinski skal tilbake i regissørstolen for den tredje filmen. I en alder av 61 år er det imponerende å se hvor etterspurt Cruise er, ettersom han også skal begynne å lage sine egne actionfilmer med Warner Bros.