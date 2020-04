Top Gun: Maverick flyttes til desember

Det kommer ikke lenger som noen overraskelse når filmstudioer meddeler at de vil vente med sine dyrebare filmpremierer fram til pandemien har roet seg. Blant annet storfilmer som Mulan, Fast 9, A Quiet Place Part II, Ghostbusters: Afterlife, Morbius og No Time to Die har blitt kraftig forsinket.

Nå rapporterer Variety at Top Gun: Mavericks premiere blir flyttet til den 23. desember. Samtidig meddeles det at A Quiet Place Part II får premiere den 4. september 2020, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run får premiere den 23.juli.

Nedenfor finner du en trailer fra Top Gun: Maverick.