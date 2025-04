Top Gun: Maverick Forfatterens fetter hevder å ha skrevet nøkkelscener i søksmålet

HQ

Shaun Gray, VFX-artist og fetter til Top Gun: Maverick -forfatteren Eric Singer, har gått til søksmål mot Paramount Pictures og hevder at han ikke ble kreditert eller kompensert for å ha skrevet nøkkelscener i filmen.

Ifølge Variety hevder Gray at han jobbet sammen med Singer i fem måneder på manuset, skrev viktige actionscener og oppbevarte "omhyggelige, tidsstemplede filer" over sine bidrag. Gray har jobbet med Singer før, og er kreditert som forfatterassistent på The International, samt som skrivekonsulent på Only the Brave.

"Dette søksmålet søker rettferdighet for Gray, en talentfull manusforfatter som ble manipulert og utnyttet av Hollywoods maktspillere, og krever ansvarlighet fra de saksøkte som tjente store penger på å misbruke Grays kreative arbeid", heter det i søksmålet.

Paramount mener imidlertid at det ikke er mye i saken. "Dette søksmålet, i likhet med det som tidligere ble anlagt av Mr. Toberoff i et forsøk på å dra nytte av suksessen til Top Gun: Maverick, er fullstendig grunnløst", heter det i en uttalelse fra en talsperson for Paramount.

Henvisningen til Toberoff innebærer et tidligere søksmål mot Paramount fra Grays advokat, Marc Toberoff, som saksøkte Paramount på vegne av Ehud Yonay, forfatteren som skrev artikkelen fra 1983 som den opprinnelige Top Gun var basert på.

I forbindelse med det nye søksmålet hevder Gray at han skrev et dusin actionscener til filmen, noe som gjorde den til den suksessen den ble. Vi får se hva retten mener om dette etter hvert som søksmålet utvikler seg.

