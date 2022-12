Top Gun: Maverick knuser Sonic the Hedgehog-rekord på Paramount+

HQ

Selv om Avatar: The Way of Water muligens rekker å bli årets mest sette film på kino etter bare en uke kan ingen krangle på at Top Gun: Maverick også har vært en enorm suksess. Sistnevnte fortsetter på streaming også.

Top Gun: Maverick har nemlig hatt tidens beste premiere på Paramount+, aka Showtime her til lands. Nå skal det selvsagt nevnes at streamingtjenesten snart bare er to år gammel, men en imponerende bragd er det likevel. Spesielt siden Deadline forteller at filmen hadde 60 prosent flere seere enn den forrige rekordhaveren: Sonic the Hedgehog 2.

Selskapet jubler ekstra høyt siden Tom Cruise-feberen også har vist seg med at den første Top Gun-filmen plutselig ble sett av fire ganger så mange medlemmer, mens Mission: Impossible-serien økte med 140 prosent.